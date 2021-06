Sono diversi i comuni del comprensorio etneo che sono attualmente interessati da un'improvvisa interruzione della distribuzione dell'energia elettrica. Il disservizio riguarda l'area compresa tra Adrano, Biancavilla, Paternò e Santa Maria di Licodia.

Sulla mappa presente sul sito di e-Distribuzione, la società che si occupa della gestione delle reti elettriche, sono riportati al momento diversi punti in cui si è registrata la disalimentazione. Dal grafico vengono segnalati i problemi a Catania, Paternò, Belpasso, Biancavilla, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, ma anche Giarre e Zafferana Etnea.

In primo tempo all'origine delle interruzioni si pensava ci fosse un guasto al sistema di alta tensione, ma la società che gestisce il settore ha smentito l'ipotesi. Mentre non è chiaro se in qualche modo ad avere un ruolo possa essere l'utilizzo massiccio dei condizionatori per contrastare le alte temperature di questi giorni.