«Avevo prenotato il vaccino e non ho ricevuto alcuna comunicazione circa la chiusura dell'hub , adesso sto cercando di capire dove andare». A parlare a MeridioNews è uno dei tanti cittadini che oggi avevano prenotato la propria dose di siero anti-Covid, scegliendo come punto di somministrazione quello realizzato dalla Protezione civile a Sant'Agata li Battiati. Arrivati sul posto, però, hanno trovato i cancelli chiusi. «Ci hanno detto che la decisione è stata presa per il troppo caldo» , continua l'uomo. La voce trova in effetti conferma dallo stesso sindaco del piccolo centro etneo Marco Rubino che in una nota informa che «i vertici dell'Asp hanno deciso di sospendere 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗱𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗶, 𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗵𝘂𝗯 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶, per consentire il montaggio di dieci mega climatizzatori».

Il primo cittadino ha aggiunto che già il mese scorso - quando la Protezione civile regionale ha concluso i lavori per allestire gli hub nelle province della Sicilia, così da alleggerire il carico nelle strutture dei capoluoghi - aveva fatto presente la necessità di pensare al sistema di refrigerazione dell'area. «In occasione dell'inaugurazione - ha aggiunto Rubino - avevo scritto agli organi regionali competenti per segnalare l'esigenza di climatizzare l'impianto sportivo in previsione del caldo tipico del mese di luglio, offrendo un contributo economico proporzionato alle forze del nostro piccolo Comune, e ricevendo ampie rassicurazioni in merito».

A riguardo la Regione ha stanziato oltre 380mila euro per dotare gli hub di condizionatori a colonna. L'investimento è inserito nel lotto di una gara da oltre due milioni, riguardante altri di tipi di forniture, dai gazebi ai computer. A prendere parte alla gara d'appalto sono stati 14 operatori economici e l'iter è in fase di definizione, dopo l'apertura delle buste e l'esclusione di larga parte dei partecipanti per offerte tecniche giudicate non corrispondenti a quanto richiesto dalla Protezione civile. Ciò su cui invece non dovrebbero esserci dubbi è il numero dei climatizzatori che dovranno essere allestiti in tutta la Regione: 85. «Una volta ricevuta la fornitura, per la quale mi dicono che non dovremo attendere molto, verranno effettuati i lavori di installazione e potremo riabrire la struttura di Sant'Agata li Battiati», dichiara a MeridioNews il commissario Covid dell'Area metropolitana Pino Liberti. Fino ad allora a chi aveva prenotato la vaccinazione toccherà recarsi all'ex mercato ortofrutticolo di Catania. «Stiamo notificando a tutti il cambio di sede», assicura Liberti.