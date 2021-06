Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il quartiere Cesarea di Paternò. Un rogo che ha devastato un' area incolta compresa tra via Cesarea e via Balatelle . Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30. Incerte le cause che hanno dato origine all'incendio . Per spegnere le fiamme si è resa necessaria la presenza dei pompieri di Paternò, Adrano e Linguaglossa, con autobotti provenienti dalla sede del comando provinciale di Catania.

Una decina le abitazioni che sono state evacuate in via Cesarea. Le fiamme, che hanno coinvolto alcune baracche vicine a via Cesarea, hanno minacciato da vicino le case. I pompieri, nel tentativo di domare le fiamme, sono intervenuti anche dai tetti delle abitazioni, Sul posto i carabinieri della locale compagnia e un ambulanza del 118 che ha soccorso una donna residente nella zona, la quale avrebbe accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Presenti pure i volontari della protezione civile dell’Anpas, dotati di un mezzo antincendio per dare supporto ai pompieri, ma anche uomini e un mezzo dalla protezione civile di Belpasso. I volontari insieme ai pompieri hanno lavorato per evitare che le fiamme si potessero propagare al boschetto della forestale, che si trova proprio nei pressi di piano Cesarea