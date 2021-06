Incendio questa sera all'interno di un garage di un'abitazione di via Nino Bixio a Paternò, a pochi passii da piazza Santa Barbara. Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 22. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò e un'autobotte proveniente da Catania. Non è chiara l'origine del rogo su cui stanno lavorando i pompieri.

Le fiamme avrebbero danneggiato parte del garage. I pompieri hanno utilizzando delle apposite pompe per aspirare l'intenso fumo che fuoriusciva dall'autorimessa. Intanto quella di oggi è stata una difficile giornata per i pompieri del comando provinciale. In particolare, sono stati 99 gli interventi richiesti e in atto: il 99 per cento di questi ha riguardato lo spegnimento di sterpaglie. Quattordici nella zona del Calatino, mentre sono stati 12 gli interventi nella zona piana di Catania, 19 nella zona a sud del capoluogo etneo;-24 tra Belpasso, Paternò e Ragalna. Infine, 27 roghi si sono registrati nella zona ionica, tra Acireale e Giarre.