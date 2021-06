Momenti di paura per i 42 passeggeri a bordo dell'aereo della compagnia Bulgarian Air Charter che, decollato ieri sera dall'aeroporto di Catania con destinazione Roma, è dovuto tornare indietro e rientrare a Fontanarossa.

Pochi minuti dopo il decollo, il comandante è stato costretto a eseguire un atterraggio di emergenza per un'avaria al motore. Mentre il mezzo è stato bloccato nel parcheggio per essere ispezionato, la compagnia bulgara ha inviato un altro aereo che è decollato nella notte portando a destinazione tutti i passeggeri.

Sul velivolo viaggiavano 34 poliziotti in missione per accompagnare nella Capitale un gruppo di otto migranti sbarcati di recente sulle coste siciliane. «È scoppiato un motore in volo», ha detto all'Adnkronos Andrea Cecchini, segretario nazionale del sindacato di polizia Italia Celere.