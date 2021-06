In una sola notte ha incendiato sette auto . I carabinieri di Caltagirone hanno identificato e denunciato un 38enne di origini romene ritenuto responsabile di avere appiccato il fuoco, intorno alle 2 di notte del 20 giugno, a sette macchine parcheggiate nelle vie del centro storico di Caltagirone, tra cui la via Discesa Sant'Agata , piazza San Francesco d’Assis i , via Montalto , via Santo Stefano e via Porta del Vento .

In una sola notte ha incendiato sette auto. I carabinieri di Caltagirone hanno identificato e denunciato un 38enne di origini romene ritenuto responsabile di avere appiccato il fuoco, intorno alle 2 di notte del 20 giugno, a sette macchine parcheggiate nelle vie del centro storico di Caltagirone, tra cui la via Discesa Sant'Agata, piazza San Francesco d’Assisi, via Montalto, via Santo Stefano e via Porta del Vento.

L'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona ha evidenziato la freddezza dell’uomo nell’appiccare ogni singolo rogo, realizzato insistendo con un accendino sulle parti in plastica nella parte anteriore delle auto. Una volta accese, le fiamme si propagavano rapidamente all’ intero veicolo. Il 38enne, inoltre, era anche andato in ospedale per una ferita da ustione a un gluteo. «È possibile affermare - ha dichiarato il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera - che l’azione delittuosa abbia avuto una matrice unitaria ed episodica».