Un incendio è divampato intorno alle 7 di questa mattina all'interno di Italgrafica, ditta di tipografia ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. Da stamattina la lunga colonna di fumo è visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo e non si sa con precisione se le fiamme siano partite da alcune sterpaglie presenti all'esterno attorno al capannone o se sia nato tutto all'interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale e di Riposto. Non si sarebbero registrati feriti, ma a riportare danni sono stati i macchinari presenti all'interno del capannone e alcune parti della struttura.