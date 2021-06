Mostrando il calcio di una pistola nei pantaloni, ha minacciato l'impiegato del supermercato Decò di via Sebastiano Catania e gli ha chiesto di dargli i soldi che teneva in cassa. Il lavoratore, però, ha preso tempo, consentendo alla guardia giurata in servizio nel punto vendita di avvicinarsi. Poi entrambi lo hanno bloccato.