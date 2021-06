I carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato un 39enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania per il reato di furto aggravato in concorso. L’indagato, aiutato da due complici in fase di identificazione, aveva pianificato tutto nei minimi particolari. Nel pomeriggio dell’8 gennaio scorso, lungo il viale Delle Province, a Giarre, prese di mira un furgone Iveco Daily di proprietà di una ditta di prodotti alimentari, il cui autista era intento a scaricare della merce. Proprio approfittando di questa circostanza e del fatto che il conduttore aveva lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione, salì a bordo, lo mise in moto e fuggi via.