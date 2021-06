« Ci sono film molto belli che però non entrano nei principali circuiti di distribuzione in Italia ed è un peccato non farli conoscere al pubblico». Dietro il KinEst Fest , il festival del cinema dell'Est che quest'anno debutta a Catania, c'è tutto questo. L'evento è promosso dall'associazione Dolina Miru e andrà avanti fino a inizio settembre, avendo nell' Arena Argentina la location ideale. «Ogni giovedì propiettiamo uno dei film in concorso, produzioni che arrivano da tanti paesi dell'Est Europa e che in molti casi hanno già ottenuto importanti riconoscimenti», spiega Chiara Platania . Il festival prevede anche una sezione dedicata ai cortometraggi e poi incontri con i registi, workshop, presentazioni di libri e retrospettive come quella dedicata all'est siciliano, che vedrà la proiezione di film che sono stati girati nella parte orientale dell'isola.

Le proiezioni così come per il resto della programmazione dell'Arena Argentina inizieranno alle 21. Anche quest'anno, infatti, gli organizzatori hanno optato per un unico spettacolo giornaliero. Comunque un punto di partenza, rispetto alle limitazioni legate al Covid che fino a poche settimane fa hanno condizionato la vita dei cinema, non solo al chiuso. Le prime opere in concorso proiettate sono stati i lungometraggi Horse riders, film macedone di Marjan Gabrilovski, e I proprietari/Vlastnici del ceco Jiri Havelka, e i cortometraggi My love del polacco Kuba Ptaszyński e Home dell'uzbeko F. Bakhodirov. Giovedì 1 luglio, invece, toccherà a Goodbye, Johnny, film del bulgaro Konstantin Burov, che ha come protagonista un ragazzo che, nel tentativo di soccorrere la madre, trova l'amore ma finisce in carcere.

A giudicare chi vincerà la prima edizione del KinEst Fest sarà il pubblico. A fine di ogni proiezioni gli spettatori potranno esprimere il proprio voto compilando il modulo che sarà distribuito dagli organizzatori.