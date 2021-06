Un uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso dopo aver tentato di rubare un catalizzatore in via Messina. L'uomo, che adesso si trova ai domiciliari, ha agito insieme ad altri due soggetti, che lo aspettavano in macchina in attesa che lui portasse a termine il furto.

Un uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso dopo aver tentato di rubare un catalizzatore in via Messina. L'uomo, che adesso si trova ai domiciliari, ha agito insieme ad altri due soggetti, che lo aspettavano in macchina in attesa che lui portasse a termine il furto.

Gli agenti di polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione, hanno visto l'uomo tentare di rubare la marmitta dall'auto parcheggiata, mentre gli altri due in macchina sono fuggiti. Il malvivente è stato fermato con in mano il catalizzatore e il seghetto che aveva utilizzato per compiere il furto.