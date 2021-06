Arrestato un 49enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è partito dal fatto che i carabinieri hanno visto che l'uomo si era fermato vicino all'ufficio postale, come se stesse aspettando qualcuno o come se volesse compiere un assalto. Un fatto che aveva insospettito i militar i , che hanno deciso di seguirlo e, dopo qualche minuto, hanno proceduto al controllo .

Arrestato un 49enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è partito dal fatto che i carabinieri hanno visto che l'uomo si era fermato vicino all'ufficio postale, come se stesse aspettando qualcuno o come se volesse compiere un assalto. Un fatto che aveva insospettito i militari, che hanno deciso di seguirlo e, dopo qualche minuto, hanno proceduto al controllo.

L'uomo, un pregiudicato, è rimasto sorpreso dell'ordine dei militari, non riuscendo a dare spiegazioni sulla sua presenza sul posto. Dopo la perquisizione è stato trovato con una busta nascosta sotto la maglietta contenente 200 grammi di marjuana e la somma di 340 euro. L'uomo si è giustificato dicendo di aver trovato la busta a terra e che da lì a poco si sarebbe recato in caserma per consegnare tutto. Una ricostruzione che non ha convinto i carabinieri, i quali, dopo l'ordine del magistrato, lo hanno posto agli arresti domiciliari nell'abitazione di Viagrande della madre. Il giudice poi, in udienza, ha convalidato l’arresto del 49 enne, con la conseguente sospensione del reddito di cittadinanza che percepiva.