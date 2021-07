Tornano le gare di corsa su strada . L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è per domani, 2 luglio , a Nicolosi , in provincia di Catania. La cittadina alle pendici dell'Etna ospiterà l'edizione numero 19 del trofeo Sant'Antonio Abate , organizzato dalla società Monti Rossi Nicolosi del presidente Giuseppe Di Mauro. La competizione, di carattere regionale, ricorderà le figure di Mimmo Rizzo e Alfio Distefano.

Tornano le gare di corsa su strada. L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è per domani, 2 luglio, a Nicolosi, in provincia di Catania. La cittadina alle pendici dell'Etna ospiterà l'edizione numero 19 del trofeo Sant'Antonio Abate, organizzato dalla società Monti Rossi Nicolosi del presidente Giuseppe Di Mauro. La competizione, di carattere regionale, ricorderà le figure di Mimmo Rizzo e Alfio Distefano.

La gara, che prevede alla partenza circa 150 atleti, è stata organizzata nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza legate alla pandemia da Covid-19. Il ritiro del pacco riservato ai partecipanti avverrà in via Cardinale Dusmet con rilevamento della temperatura per i dirigenti delle società partecipanti. Per gli atleti è stata studiata dall'organizzazione una apposita area dedicata al riscaldamento all'interno del giardino pubblico nei pressi del municipio di Nicolosi. Prima dell'inizio della fase di riscaldamento verrà rilevata la temperatura agli atleti.

La zona partenze, invece, sarà facilmente individuabile grazie all'arco gonfiabile. Il primo start è previsto alle 18.30 con la gara valida come campionato regionale individuale su strada per le categorie cadetti e cadette. I primi si confronteranno su un circuito di 2,5 chilometri mentre le seconde percorreranno cinquecento metri in meno. A seguire la gara donne per poi continuare con le categorie over 55 in su. Infine, intorno alle 21, la gara riservata agli uomini.