Un uomo è finito ai domiciliari e un altro è stato denunciato a piede libero. Questo il bilancio di due interventi della polizia effettuati ieri mattina a Catania. Nel primo caso, nel quartiere San Giorgio, a chiedere l'intervento è stata una donna che era stata picchiata dal convivente davanti al figlio minorenne. I due adulti sono risultati pregiudicati. Gli agenti, constatata la situazione, hanno chiesto l'intervento del 118. Il pm ha disposto i domiciliari per il compagno, mentre la vittima ha riportato ferite guaribili in trenta giorni.

L'altro intervento degli agenti è avvenuto in località Vaccarizzo. L'aggressione è stata compiuta mentre la donna aveva in braccio il figlio di diciotto mesi. Anche in questo caso è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza. Per la vittima la prognosi è di dieci giorni. Il marito è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. La donna e il bambino sono stati trasferiti in struttura protetta.