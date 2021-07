Un 47enne è stato denunciato per truffa e indebito utilizzo di carta di credito dai carabinieri di Noto. L'uomo aveva preso di mira un turista che si trovava in auto e che si accingeva a fare rifornimento. Fingendosi benzinaio , si è fatto dare la carta bancomat chiedendo al conducente il pin.

A quel punto il 47enne si è allontanato a bordo della propria autovettura. Sporta denuncia in caserma, i militari sono riusciti a risalire al truffatore grazie alle immagini di videosorveglianza. Nel frattempo l'uomo aveva usato la carta per fare carburante in una stazione di Avola. Per lui è scattata la denuncia alla procura di Siracusa.