Un vasto incendio in queste ore interessa un'area nei pressi della circonvallazione di Belpasso. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotonda della 12esima traversa e quella della via Scuole medie. Le fiamme, presenti in diversi punti e con una colonna di fumo visibile a distanza, minacciano una delle tradizionali torrette in pietra lavica. Sul posto si attende l'arrivo dei vigili del fuoco.