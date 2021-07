In zona Cesarini ma alla fine è arrivata. La Cassa Edile di Catania si costituirà parte civile nel processo sui Durc falsi . L'inchiesta l'anno scorso ha tirato in ballo l'ex vicedirettore dell'ente che riunisce parti datoriali e sindacati e tanti imprenditori, accusati di avere beneficiato di favori per ottenere il rilascio del documento fondamentale per partecipare alle gare d'appalto.

In zona Cesarini ma alla fine è arrivata. La Cassa Edile di Catania si costituirà parte civile nel processo sui Durc falsi. L'inchiesta l'anno scorso ha tirato in ballo l'ex vicedirettore dell'ente che riunisce parti datoriali e sindacati e tanti imprenditori, accusati di avere beneficiato di favori per ottenere il rilascio del documento fondamentale per partecipare alle gare d'appalto.

Nelle scorse settimane una prima riunione del comitato di gestione dell'ente si era conclusa con un nulla di fatto, per mancanza del numero legale. Oggi però l'annuncio della costituzione come parte civile. A difendere l'immagine della Cassa edile sarà l'avvocato Giampiero Torrisi. Mentre a parlare è stato il numero di Ance Catania, l'associazione che per larga parte dei componenti aveva disertato la precedente seduta del comitato di gestione. «La nostra posizione rimane sempre la stessa: netta e chiara agli occhi di tutti - dichiara il presidente Rosario Fresta - non abbiamo mai pensato di indietreggiare di un passo nei confronti di una vicenda che getta ombre sull’ente che riunisce imprenditori edili e sindacati di categoria».

«Il nostro obiettivo adesso - va avanti Fresta - è ritrovare quella fiducia, quell’equilibrio e quella serenità che consenta a tutti di lavorare nella direzione della trasparenza e nel rispetto delle regole. La legalità - ha aggiunto Fresta - è un valore assoluto che non si declina a piacimento, per cui agiremo a 360 gradi facendo largo alla meritocrazia, con una gestione economica oculata. Insomma - conclude il presidente di Ance Catania - useremo la diligenza del buon padre di famiglia fatta di impegno, rigore e onestà».