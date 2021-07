Un incendio è divampato pochi istanti fa in alcuni terreni ai lati della strada statale 284, sul territorio di Biancavilla. Le fiamme in qualche caso hanno raggiunto anche la sede stradale, tanto da fare intervenire i carabinieri e i vigili urbani, che hanno dovuto bloccare la circolazione.

Al momento, i guidatori che arrivano da Adrano o da Licodia vengono deviati sulle strade alternative. Ancora in corso gli interventi da parte delle autorità. A poche centinaia di metri dalla strada statale, sempre sul territorio di Biancavilla, in una zona di campagna, è scoppiato un altro incendio, per cui è stato necessario l'intervento di un canadair.