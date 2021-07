Avevano 60 e 50 anni i due uomini di Adrano che nel pomeriggio di oggi hanno perso la vita sulla A2 Salerno-Reggio Calabria , tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Le due vittime viaggiavano su un mezzo pesante, quando, per cause in corso di accertamento, il 60enne alla guida dell'autocarro ha perso il controllo del veicolo , sfondando il guardrail e piombando nel vuoto dal viadotto Tenza, nel territorio dell a Piana del Sele , in provincia di Salerno.

Avevano 60 e 50 anni i due uomini di Adrano che nel pomeriggio di oggi hanno perso la vita sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Le due vittime viaggiavano su un mezzo pesante, quando, per cause in corso di accertamento, il 60enne alla guida dell'autocarro ha perso il controllo del veicolo, sfondando il guardrail e piombando nel vuoto dal viadotto Tenza, nel territorio della Piana del Sele, in provincia di Salerno.

I due, morti sul colpo, stavano facendo ritorno in Sicilia. A indagare sulle cause dell'incidente sono gli agenti della polstrada. La notizia della morte dei due uomini è stata comunicata ai familiari, nella tarda serata di oggi, dagli agenti del commissariato di Adrano. I nomi dei due deceduti non sono stati ancora divulgati dalle forze dell’ordine, in quanto non tutti i familiari sono stati rintracciati e informati.