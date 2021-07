Quattro colpi di arma da fuoco hanno raggiunto un giovane (A.R. classe 2001) alla guida di un furgone bianco. Solo alcuni di quelli che avrebbe sparato una guardia giurata particolare durante un lungo inseguimento. Gli spari hanno raggiunto alla schiena il ragazzo che, adesso, si trova ricoverato in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri che, al momento, stanno ascoltando l'uomo che ha sparato.

Stando a quanto risulta dalle prime informazioni in possesso di MeridioNews, il furgone avrebbe accostato nella zona di via San Giuseppe La Rena e i ragazzi sarebbero scesi per chiedere aiuto alla polizia. Oltre al ferito, dal mezzo è sceso anche un altro ragazzo (classe 2002) che, invece, non è rimasto ferito. Durante tutto il lungo inseguimento la guardia giurato non ha allertato le forze dell'ordine. I ragazzi non erano armati e sul furgone non è stato trovato nulla.