Si è chiuso con due assoluzioni e una condanna il processo sulla morte del 74enne Francesco Simone, deceduto nel 2013 all'ospedale di Militello in Val di Catania, per setticemia. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi. Il giudice del tribunale di Caltagirone Giovanni Scibilia ha dichiarato assolti perché il fatto non costituisce reato i medici del Pronto soccorso Gaetana Fragalà e Francesco Scirè, mentre ha condannato a un anno, più il pagamento di una provvisionale ai familiari dell'uomo, Gaetano Barresi, il medico della Guardia medica che era accusato di non avere visitato a domicilio Simone, nonostante la richiesta dei familiari.