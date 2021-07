Da Belpasso a Catania in metropolitana. È la sfida che verrà lanciata lunedì al teatro Nino Martoglio della scacchiera dell'Etna. L'attuale progetto della metro, infatti, prevede le fermate nella frazione di Piano Tavola e nei pressi del parco commerciale Etnapolis ma non nel centro comunale. Per tale ragione, l'associazione #EssereBelpasso, che ha chiesto che, una volta reso operativo il collegamento, venga messa in funzione anche una navetta per collegare il centro urbano e le periferie di Belpasso alla metropolitana.