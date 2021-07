«Potete chiamare a chi volete. Se non mi date i soldi, vi taglio la testa a tutti anche ai carabinieri». È questa una delle frasi che un uomo di 37 anni di Zafferana Etnea avrebbe rivolto ai nonni (di 80 e 85 anni) per estorcere loro somme di denaro. Il 37enne è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di furto aggravato , rapina ed estorsione .

Nel corso del tempo, l'uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di atti intimidatori nei loro confronti, addirittura cospargendone di benzina l’auto e minacciando di darle fuoco. In altre occasioni il 37enne li avrebbe terrorizzati e picchiati. In un caso, in soccorso degli anziani, sono arrivati anche due cugini.

La coppia di anziani, pur percependo una pensione di 600 euro, più volte sarebbe stata costretta a elargire i soldi al nipote. Dopo le indagini dei carabinieri, l'uomo è stato colto in flagranza di reato e arrestato. Adesso, l’autorità giudiziaria ha determinato una condanna e il 37enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania dove dovrà scontare la pena residua di due anni, quattro mesi e quattro giorni di reclusione. L'uomo dovrà anche pagare una multa di 600 euro.