Lavori notturni sull'Asse dei servizi tra il 6 e 8 luglio, per consentire alla Tim la posa della fibra ottica. Ad annunciarlo è il Comune di Catania, spiegando che l'interruzione al transito riguarderà la strada provinciale in direzione Faro Biscari-Tangenziale di Catania - dal chilometro 0,450 al chilometro 0,750 - tra le 22 del 6 luglio alle 2 del 7 luglio per la corsia di marcia, mentre la corsia di sorpasso sarà interessata dagli interventi tra le 2 e le 6 del 7 luglio.