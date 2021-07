È morto poco dopo essere arrivato al trauma center dell' ospedale Cannizzaro di Catania l’88enne di Mascali Andrea Catalano . Stando a quanto ricostruito finora, l'anziano avrebbe perso l'equilibrio sul bordo del marciapiede mentre, insieme a un conoscente, stava per attraversare la strada , la via Sicula orientale.

Secondo le prime informazioni su quanto accaduto, l'88enne avrebbe perso l'equilibrio dopo essere stato sfiorato dallo specchietto laterale di un'auto che stava percorrendo la strada statale 114 in direzione Fiumefreddo.

A quel punto, l'anziano avrebbe battuto la testa per terra e perso molto sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Arrivato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'88enne è deceduto poco dopo.