Un salotto, o meglio, una terrazza proiettata verso il mare, che avrebbe tutte le potenzialità per essere una delle cornici più suggestive del capoluogo etneo, si trova sin troppo spesso a fare i conti con il lato peggiore del sentire la cosa pubblica da parte di alcuni cittadini, divenendo simbolo di trascuratezza o, addirittura, di resa al vandalismo.

Sono recentissime le immagini dei motorini liberi di scorrazzare tra i vialetti soprastanti il Borghetto Europa e l’omonima piazza. Tra chi frequenta quello spazio pubblico non mancano le segnalazioni di assembramenti incontrollati tra i più giovani, in barba alle misure anti-Covid, e un senso di insicurezza, aumentato dalla scarsa luminosità della piazza la cui zona centrale è avvolta nell’oscurità nelle ore serali. «Potremmo davvero confondere quanto avviene qui attorno con il Far West - lamenta a MeridioNews Carlo Iuvara, amministratore unico del parcheggio Europa - La movida dei ragazzini si è spostata dal centro a qui. Purtroppo questo spostamento non ha trasferito anche il controllo della stessa, comportando anche dei problemi per i locali».

Una convivenza difficile, quella tra l’esuberanza dei più giovani e le attività commerciali. «I motorini che circolano nei viottoli della piazza creano dei problemi - continua Iuvara - soprattutto ai locali. Tutti, comunque, lavoriamo con una certa preoccupazione. Quando vediamo ragazzi che si affacciano, i gestori entrano in apprensione, perché è capitato anche che lanciassero qualcosa sui commensali sottostanti». L'amministratore del parcheggio si è anche fatto portavoce del disagio degli esercenti della zona con le istituzioni, ricevendo una risposta non del tutto soddisfacente. « La presenza delle forze dell’ordine è un po’ più costante - spiega Iuvara - ma dedita soprattutto al contrasto della sosta selvaggia».

Anche il verde della piazza e del Borghetto rappresenta ormai una criticità. Tra bottiglie abbandonate e i resti dei bagordi della sera precedente. Iuvara, tuttavia, ripropone un appello, a istituzioni e forze dell’ordine, che non riguarda solo piazza Europa: « Servirebbe una riqualificazione di tutti i luoghi di interesse - sollecita - Piazza Europa e piazza Sciascia, che tra l’altro è ben più abbandonata della prima, sono dei punti di grande interesse per la città e dovrebbero godere di una certa attenzione, sia dal punto di vista della pulizia che della presenza delle forze dell’ordine. Controllare zone così non è facile, ma è necessario».