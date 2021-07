Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale perché ritenuto responsabile di violenza sessuale. È su richiesta della responsabile che i militari sono intervenuti di una struttura di accoglienza per minori di Catania. A loro la donna ha riferito di una lite tra alcuni ospiti e altre persone esterne che erano ancora sul posto.

I militari hanno appreso che le persone fuori chiedevano di confrontarsi con il minorenne che, poco prima, avrebbe abusato sessualmente di una ragazza catanese. Stando a quanto ricostruito, la 18enne sull'autobus insieme alla cugina 16enne per tornare a casa, sarebbe stata accerchiata e pesantemente molestata da un gruppo di sette giovani saliti sul bus alla fermata di via Acquicella Porto. Impaurite, le due ragazze si sono dirette verso la porta d’uscita. In quel frangente, un giovane del gruppo avrebbe palpeggiato la 18enne sulle gambe soffermandosi in maniera violenta nelle zone intime. Dopo la reazione della ragazza, che è scoppiata in lacrime, è intervenuto l’autista del bus che è stato deriso dal gruppetto.

I ragazzi sono poi scesi dal bus in viale da Verrazzano. Le due ragazze, invece, sono andate a casa della nonna e hanno informato lo zio di quanto accaduto. Insieme, sono usciti alla ricerca dei giovani e li hanno trovati nella zona di viale Grimaldi. Lì sarebbero venuti alle mani, e i ragazzi avrebbero anche lanciato pietre sull’auto mentre ingiuriavano con parolacce le due ragazze. Il 17enne indicato dalla ragazza vittima della violenza è stato arrestato e, come disposto dal magistrato di turno della procura del tribunale dei minorenni, è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza per minori di Catania.