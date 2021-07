Diversi incendi in queste ore interessano tutta la Sicilia e in particolare il territorio di Paternò . Un rogo si è sviluppato nei pressi del cimitero di via Balatelle , con l'allarme che è scattato intorno alle 14. Le fiamme si sono sviluppate lungo via Sella. Distrutta tutta l'area a verde all'interno del campo santo e diverse caditoie in plastica. Nella stessa zona un rogo in un terreno di campagna . I proprietari, secondo le prime informazioni, nei giorni scorsi avevano pulito la zona accatastando legna e sterpaglie.

Diversi incendi in queste ore interessano tutta la Sicilia e in particolare il territorio di Paternò. Un rogo si è sviluppato nei pressi del cimitero di via Balatelle, con l'allarme che è scattato intorno alle 14. Le fiamme si sono sviluppate lungo via Sella. Distrutta tutta l'area a verde all'interno del campo santo e diverse caditoie in plastica. Nella stessa zona un rogo in un terreno di campagna. I proprietari, secondo le prime informazioni, nei giorni scorsi avevano pulito la zona accatastando legna e sterpaglie.

Le fiamme hanno minacciato un'autoparco e un mezzo è andato distrutto. Sul posto opera la protezione civile di Paternò e i vigili del fuoco. Un canneto da ore brucia in via dei Mulini con fiamme molto alte e una colonna di fumo è visibile a distanza. In contrada Bella Cortina due persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews erano in una situazione di pericolo mentre con mezzi di fortuna provavano a spegnere un rogo.