Vincere e confermarsi. Questi sono gli obiettivi del Caffè Lo Re Catania Beach Soccer che l’8 luglio, a Cirò Marina, comincerà la sua stagione agonistica. In terra calabrese la squadra rossazzurra esordirà contro il Terracina, ma l’appuntamento più importante sarà domenica 11 luglio quando gli etnei, di mister Matteo Marrucci, si giocheranno la Supercoppa di Lega contro la Sambenedettese.

La stagione, che vedrà il Catania Bs scendere in campo anche a San Benedetto e Napoli, terminerà l’8 agosto a Lignano Sabbiadoro, dove si disputerà la final eight che assegnerà il titolo di campione d’Italia. Anche quest’anno il roster rossazzurro è di prim’ordine. Il presidente Giuseppe Bosco, coadiuvato dal dg Graziano Strano e dal direttore dell’area tecnica Santo Palma, sono riusciti a portare sotto le pendici dell’Etna nomi di primissimo livello come Gabriele Gori, capocannoniere con 300 reti della nazionale Italiana, Dario Ramacciotti, il portiere Alessio Battini, il portoghese Bê Martins, il brasiliano Bokinha e il nazionale tedesco Christian Biermann. Innesti importanti che arricchiscono una rosa che potrà contare anche per quest’anno sulle qualità del capitano Fred, del bomber Emmanuele Zurlo, a un passo dalle 200 reti in maglia rossazzurra, della bandiera Pietro Palazzolo, del catanesissimo Fabio Sciacca, del centrale Francesco Corosiniti, dell’estremo difensore Sebastiano Parteniti e del giovane e promettente Alex Concorso.

«Emozionato e carico - spiega il patron Bosco - per l’inizio della nuova stagione. Siamo riusciti ad allestire una squadra di altissima qualità ed è evidente che il nostro obiettivo stagionale deve essere uno solo: vincere il più possibile. Nella nostra bacheca ci sono 10 trofei e 21 finali disputate. Un palmarès di tutto rispetto, che ha fatto diventare il Catania BS una società di livello internazionale». Nuova stagione, dunque, ma stessi obiettivi per una delle società più titolate d’Italia che avrà il difficile compito di tenere in alto il nome della città di Catania.