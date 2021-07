Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese è ultimo nella classifica Governance Poll del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori. Dietro Leoluca Orlando (Palermo) e Luigi De Magistris (Napoli) c'è infatti l’ex eurodeputato forzista che, eletto nel 2018 con oltre il 52 per cento delle preferenze, se si votasse oggi arriverebbe appena al 30 per cento. Un calo significativo in tre anni che emerge dalla nuova edizione della tradizionale indagine effettuata da Noto Sondaggi. Un'analisi che restituisce il quadro della situazione politica locale a 16 mesi dalla scoppio della pandemia. E chissà che, nel caso del sindaco del capoluogo etneo che è rimasto fermo al posto 105, non abbia giocato un ruolo fondamentale anche la situazione di dissesto in cui si trova il Comune.