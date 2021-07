Una tanica di benzina contro il postamat dell'ufficio postale di via Bellini a Paternò. A buttarla, questa mattina intorno alle 10.30, cospargendo di liquido infiammabile tutta la struttura che permette di prelevare e fare operazioni postali è stato un uomo. Diversi clienti, fuori in fila ad attendere il proprio turno, hanno tentato di bloccarlo. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che lo hanno portato in caserma e lo hanno denunciato a piede libero per il reato di tentato danneggiamento.