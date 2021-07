Un vasto incendio è in corso in questo momento a Belpasso , vicino allo stadio San Gaetano, tra la via Seconda traversa, via Terza traversa e via Retta di Ponente. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e adesso minacciano anche case e palazzine .

Alcune persone, al momento, sono impossibilitate a lasciare le proprie abitazioni a causa delle fiamme e del fumo molto denso. Il rogo ha interessato anche diverse stalle, in un caso gli animali sono stati portati fuori dai proprietari. Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di un incendio di matrice dolosa.

Una bombola è esplosa e i roghi hanno travolto anche alcune macchine. In particolare, una Chevrolet è stata distrutta dalle fiamme. Il timore, adesso, è che possa esplodere. Sul posto è in corso l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Impegnati anche i carabinieri e gli uomini della protezione civile e del corpo forestale. Le operazioni di spegnimento sono complesse e i mezzi dei pompieri si stanno rifornendo di acqua tramite l'autobotte della protezione civile di Belpasso. Intanto, sono in arrivo anche mezzi di rinforzo da Catania. Le fiamme hanno minacciato anche due dei capannoni in cui vengono realizzati i tradizionali carri di Santa Lucia della parrocchie Matrice e Sant'Antonio.