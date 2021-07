I carabinieri hanno denunciato un 39enne di Mascali , con precedenti alle spalle, per percosse e lesioni personali. L'uomo, residente in via Ruggero di Lauria insieme alla famiglia, in evidente stato di ebbrezza, probabilmente dovuto all'alcol, ha picchiato la convivente 34enne.

Le segnalazioni sono arrivate dai vicini di casa che, dopo aver sentito la violenta lite, hanno chiamato i carabinieri. Una volta arrivati, i militari hanno avvertito i sanitari per soccorrere la donna, trovata con numerose ecchimosi in varie parti del corpo e con un occhio tumefatto. Per lei una prognosi di 15 giorni.

L'uomo, che a causa dei suoi trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio, si trovava sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato allontanato dalla propria abitazione in attesa di determinazioni da parte dell'Autorità giudiziaria.