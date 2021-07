Dopo alcuni controlli in contrada Vanghella, a Palagonia, lungo la strada provinciale 132, i carabinieri hanno notato un sacchetto di plastica nera che fuoriusciva dai mattoni di tufo di una casa diroccata.

All'interno della busta, avvolte in un panno, c'erano una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38 e una pistola semiautomatica calibro 8, entrambe senza matricola, e una pistola calibro 7,65 con caricatore inserito.

Le armi, che apparentemente erano in cattivo stato di conservazione, saranno inviate al Ris di Messina per le prove tecnico-balistiche che stabiliranno se sono state utilizzate in fatti criminosi.