I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato, nel corso dell’ultimo fine settimana, oltre ottanta articoli contraffatti associati all’evento calcistico Euro 2020 in vendita in due negozi di Catania .

In particolare, i militari della compagnia pronto impiego di Catania, durante un servizio di controllo sono entrati in due esercizi commerciali in cui hanno notato maglie e altri articoli sportivi realizzati con colori e loghi della Nazionale italiana di calcio contraffatti. Un primo intervento è stato effettuato all'interno di un negozio nella zona di via Plebiscito: lì i finanzieri hanno trovato bandiere, sciarpe e alcune magliette della nazionale con i nomi dei calciatori protagonisti di Euro 2020 con il logo contraffatto. Per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto i prodotti erano anche pubblicizzati su internet.

La seconda attività di controllo ha riguardato un'attività commerciale di via Galermo: oltre numerosi articoli del Calcio Catania, sono stati sequestrati più di 50 bandane della nazionale contraffatte. L’operazione si è conclusa con il sequestro di 14 maglie, cinque sciarpe, oltre 50 bandane e nove bandiere della nazionale di calcio e di oltre 100 articoli del Calcio Catania privi di logo o con logo contraffatto. Due cittadini catanesi sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione.