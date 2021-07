La caduta di lapilli e cenere vulcanica seguita al parossismo che ieri sera ha visto protagonista l'Etna, quasi in concomitanza con i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia nella semifinale del campionato europeo di calcio, ha causato la chiusura dell'aeroporto di Catania. La Sac ha lavorato alla bonifica della pista per tutta la notte, anticipando i tempi della riapertura che dovrebbe arrivare intorno alle 9.30.