Quattro persone sono state arrestate a Catania per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di piazza Dante ed è seguita al ritrovamento del cadavere di un 57enne avvenuto lo scorso febbraio all'esterno di una palazzina di via Toledo. L'uomo era deceduto per un infarto.