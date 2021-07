«Mi procurerebbe profondo rammarico dover arrivare a prendere decisioni, da cui poi è complesso tornare indietro». A parlare è il sindaco di Pedara Alfio Cristaduo, dopo l'ennesimo atto vandalico subito nell'area Expò della cittadina pedemontana. Il sito, che si trova a piazza del Popolo, da qualche tempo è finito nel mirino degli incivili.

Nell'ultima circostanza un incendio doloso ha distrutto la vegetazione e danneggiato la vetrata che fa da parapetto. A essere vandalizzate sono state anche due insegne turistiche e diverse tegole. «Era stata tolta la porta per accedere all'area Expò per consentire a tutta la cittadinanza la fruibilità della zona. Purtroppo tale decisione ha permesso a noti frequentatori dell’area di vandalizzare il bene comune», si legge in una nota del Comune.

Il primo cittadino ha annunciato di volere installare un sistema di videosorveglianza per monitorare la zona. «Mi appello alle famiglie, ai residenti, a tutti i pedaresi affinché vigilino su comportamenti e azioni dei propri figli, familiari o amici», ha concluso Cristaudo.