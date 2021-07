Da tempo aveva comportamenti aggressivi nei confronti dei genitori di 72 e 70 anni, arrivando fino allo scontro fisico. Per questo un 39enne di Motta Sant'Anastasia è finito in carcere. Il provvedimento è arrivato in seguito al processo con rito direttissimo, dopo che in un primo tempo l'uomo, già destinatario di divieto di avvicinamento alle vittime, era stato posto ai domiciliari.