Sono Nicoletta Santonocito e Riccardo Pavone i vincitori dell'ultima edizione del trofeo Sant'Antonio Abate di Nicolosi. La tradizionale corsa podistica, quest'anno giunta all'edizione numero 19, è stata organizzata dalla locale società Monti Rossi del presidente Giuseppe Di Mauro. Pavone, tesserato per la società Gs Indomita, ha concluso in 32'31" il percorso di 9,5 chilometri. Secondo posto per Santo D'Angelo (Universitas Palermo) e terzo per Enrico Schiavino (Monti Rossi Nicolosi).

Nella gara riservata alle donne, scattata prima di quella maschile, taglia il traguardo per prima Nicoletta Santonocito del Magma team. Per la società specializzata nel triathlon anche il secondo e terzo gradino del podio con Cristina Ventura e Gaia Patrincola. Tra le prove di contorno quelle riservate alle categorie Cadetti e Cadetti. Nel primo caso si è imposto Giuseppe Greco, mentre tra le donne Giulia Mazza, entrambi tesserati per la società Correndo per Aci-Acireale. Tra gli over 55 da segnalare il primo posto di Francesco Salonia dell'Atletica Fortitudo Catania. Al termine della competizione, intitolata a Mimmo Rizzo e Alfio Distefano, ricchi premi per i vincitori della varie categorie.