Un vasto incendio è divampato oggi a Belpasso intorno alle 14. Il rogo sarebbe partito da un terreno di sterpaglie di via Giovanni Paolo II, sulla circonvallazione della città etnea, nel tratto compreso tra la rotatoria di via XII traversa e la via Scuole Medie. Il vento ha fatto divampare altri roghi nei terreni circostanti di via Scuole Medie e di via Cesare Battisti. In quest'ultimo punto le fiamme hanno minacciato i palazzi vicini, costringendo gli inquilini a evacuare gli appartamenti. Durante l'evacuazione, i vigili del fuoco hanno provato a tranquillizzare il cane che stava in un appartamento.