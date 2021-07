Lite questa sera poco prima delle ore 20 a Biancavilla lungo la centralissima via Vittorio Emanuele. A picchiarsi due uomini. Non è chiaro il motivo per cui i due soggetti, in pieno centro e dinnanzi a numerosi passanti, siano venuti alle mani. Stando alla prima ricostruzione, all'origine ci sarebbero futili motivi ma dalle parole si è passato presto all'aggressione fisica.