Era nell’aria da giorni, ma l’ufficialità è arrivata stasera, al fotofinish: il Calcio Catania parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La società rossazzurra ha infatti ricevuto solo pochi minuti fa l’ok della Covisoc - commissione di vigilanza interna alla federazione calcistica -, che ha esaminato scrupolosamente la documentazione inviata dal club etneo lo scorso 28 giugno.

Non è stata certamente una passeggiata di salute e a Torre del Grifo si è vissuto un pomeriggio in apnea, perché la domanda d’iscrizione presentata dieci giorni fa è stata monitorata a lungo e con grande attenzione pure oggi. Qualcuno ha anche temuto che il Catania potesse aggiungersi alle squadre bocciate, ben sei tra serie B e C, ma alla fine è arrivata quella fumata bianca che ha regalato un sospiro di sollievo a tutto il popolo rossazzurro.

I problemi societari restano comunque numerosi e il monte debitorio è ancora molto pesante, ma da stasera la squadra guidata da Francesco Baldini potrà pensare concretamente alla prossima stagione, che sarà lanciata dal ritiro in programma proprio all’interno del centro sportivo dei rossazzurri tra il 16 e il 18 luglio.