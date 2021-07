Mezz'ora gratuita in tutit i parcheggi dell' aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. La decisione è stata presa dalla Sac ed entrerà in vigore da domani. «Dal 10 luglio, non solo nei P5 e P6, ma anche in tutte le altre strutture gestite da Sac (P1, P2 e P3) si potrà lasciare l’auto per trenta minuti senza pagare », si legge in una nota della società che gestisce lo scalo etneo.

«L’iniziativa è volta ad andare incontro alle esigenze dei passeggeri e dei loro accompagnatori, in attesa del ripristino della rampa partenze, per consentire il carico e scarico dei bagagli e l’attesa in sicurezza dei propri cari - prosegue la nota -. La mezz’ora gratuita all’interno dei parcheggi è utile inoltre per contrastare il malcostume della sosta lungo i viali del sedime aeroportuale. Purtroppo, infatti, lo scalo aeroportuale sconta la mancanza di senso civico dei tanti utenti che, anziché usufruire di questa agevole e gratuita soluzione, scelgono di lasciare in sosta le auto nei viali prospicienti l'aeroporto e nelle rotatorie, intasando così la viabilità aeroportuale. Un comportamento che Sac - conlude la nota - stigmatizza con forza e che nuoce a quegli utenti che invece rispettano le regole».