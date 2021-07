Due incendi hanno interessato nel pomeriggio il territorio di Paternò in un caso seminando anche paura per la vicinanza al centro abitato.

Il rogo in questione si è sviluppato in zona Scala Vecchia, tra corso Paolo XI e via Buonarroti. In azione i vigili del fuoco per arginare le fiamme che hanno minacciato alcuni capannoni.

Un secondo incendio è scoppiato tra Santa Maria Licodia e Paternò in zona Schittino, sul territorio licodiese, sulla vecchia Statale 121.