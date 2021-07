Un 35enne, titolare di una panineria ambulante, è stato arrestato per i reati di furto aggravato di energia elettrica e invasione di terreni ed edifici. Dopo un controllo degli agenti svolto insieme al personale della polizia locale è stato accertato che il titolare aveva occupato lo spiazzo senza autorizzazione con dieci tavoli e 40 sedie all'interno di un parco comunale di Catania.

Dopo aver notato la fuoriuscita dei fili elettrici che andavano a finire in una cabina dell'Enel, gli agenti hanno fatto intervenire il personale specializzato. L'uomo, infatti, infatti, al fine di eludere i costi delle bollette, aveva allacciato abusivamente il camion alla rete elettrica pubblica, usufruendo così di energia senza dover sostenere alcuna spesa. Per quanto accertato, veniva immediatamente disposta la chiusura dell’attività commerciale e il sequestro del camion, dei tavoli e delle sedie. Inoltre, in seguito alle numerose violazioni amministrative riscontrate, venivano elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 3600 euro.