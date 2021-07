Un viaggio tra le emozioni di bambini e ragazzi. È l'obiettivo della mostra Prospettive uniche , che sarà inaugurata giovedì 15 luglio al Giardino di Scidà , immobile confiscato alla mafia, e in particolare al boss di Cosa nostra Nitto Santapaola, che si trova al civico 27 di via Randazzo , a Catania. L'esposizione fotografica, che è stata finanziata con i fondi dell'otto per mille della chiesa Valdese, è nata dall'incontro tra i fotografi de I Siciliani giovani e le professioniste dello studio di Logopedia e Psicomotricità.

«La fotografia, quale mezzo di comunicazione universale, - si legge in una nota - è stata utilizzata come strumento per fare esprimere decine di bambini e ragazzi. Durante i laboratori svolti da febbraio 2021, e che riprenderanno dopo l’estate, fotografi e specialiste hanno affrontato un viaggio tra immagini ed emozioni, fotografia e sentimenti, che adesso viene messo in mostra». Al Giardino di Scidà verranno esposte le opere di coloro che hanno preso parte al progetto. Per maggiori informazioni clicca qui.