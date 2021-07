Cinquecento persone accalcate a ballare senza mascherina in uno stabilimento balneare a Capomulini , una frazione del Comune di Acireale. A scoprire la serata danzate organizzata sono stati gli uomini della squadra amministrativa della questura di Catania durante un controllo per la verifica delle misure per fronteggiare l' emergenza epidemiologica da Covid-19 .

Al momento del controllo, molti degli avventori erano ammassati nell'area adibita alla somministrazione delle bevande. Senza mascherina anche alcuni dei dipendenti. Per le violazioni riscontrate, il titolare dello stabilimento è stato multato con una sanzione amministrativa di 400 euro e l'attività è stata chiusa per cinque giorni. Inoltre, i poliziotti hanno posto sotto sequestro l’attività abusiva di trattenimento danzante e anche per questo il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria.