Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di piazza Dante con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Ai militari era giunta la segnlazione del coinvoglimento dell'uomo in attività illecite. La vendita degli stupefacenti avveniva all'interno della sua abitazione, dove si trovava sottoposto ai domiciliari.

Per ovviare alle limitazioni, il 32enne utilizzava un cesto di vimini per calare dal balcone le dosi e in cambio prendere il denaro dagli assuntori. Sottoposto a perquisizione domiciliare, il 32enne non ha potuto fare altro che ammettere la propria respoinsabilità e consegnare 40 dosi di marijuana. Sequestrati anche 110 euro in contanti. L'uomo sarà processato con rito direttissimo.