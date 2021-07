«È finito tutto, dieci della mia vita, andate a fanculo». C'è rabbia nel messaggio video pubblicato da Emanuele Feltri, imprenditore agricolo del Paternese. Ieri più incendi hanno distrutto le campagne che da anni Feltri coltiva. «Non è rimasto niente, niente - dice -. Né i 150 ulivi di 300 anni né quelli piantati quando è nata mia figlia, le galline bruciate, il cane Ciccio pieno di ustioni. A stento - continua - sono riuscito a spegnere la casa e a spostare il trattore e qualche mezzo».

I roghi molto probabilmente sono stati di natura dolosa. «C'erano almeno sette incendi in quattro contrade contemporaneamente - denuncia Feltri - Nonostante ci fossero quattro tagliafuoco di quattro metri attorno alla collina, non è bastato». L'imprenditore, in passatto destinatario di diverse intimidazioni e il cui caso finì all'attenzione del Parlamento nazionale, esclude che la responsabilità possa essere data i pastori. «Non si dica che siano i pecorai, perché erano con me a spegnere il fuoco e anche loro hanno subito danni», ha aggiunto Feltri.

La notizia degli ingenti danni subiti dai terreni dell'imprenditore è circolata sui social network e già ieri è stata indetta una raccolta fondi su GoFoundMe. Quello di Feltri è soltanto l'ultimo caso di roghi che in questo inizio d'estate hanno colpito la Sicilia, distruggendo ettari di vegetazione e colpendo anche diverse riserve naturali.